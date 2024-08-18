İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Gazzeli Türkiye'ye sığındı İsrail'in hain saldırılarında ailesinden 16 kişiyi kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka,

AA

316 gündür Filistin topraklarını işgal eden İsrail, her gün binlerce masumu katlediyor.

Hava ve karadan saldırı düzenleyen İsrail ordusu, masumları hayattan koparırken, geride kalanlara ise unutulmayacak acılar yaşatıyor.

Saldırılardan sağ çıkmayı başaran Filistinliler, sevdiklerinin hain saldırılarda katledilmesine şahit oluyor.

TÜM AİLESİ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

Bu kişilerden biri ise Gazzeli Ahmed Baraka...

Saldırılardan önce ülkesinde çiftçilikle uğraşan Baraka, saldırının ardından kızının tedavisi için Ankara'da bir otele yerleşti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3'üncü gününde, akşam camiden çıkarken gözünün önünde evine düşen bomba sonucu eşinin, 5 ve 14 yaşları arasında 4 çocuğunun, anne, baba, kardeşleri ve bazı yakınlarının hayatını kaybettiğini anlatan Baraka, kızı Merve'nin ise ayak ve sırtından yaralandığını ifade etti.

KIZINI TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN GELDİ

15 gün Gazze'de kaldıktan sonra kızının Mısır'a sevk edildiğini, burada önce kızının bacağının kesileceğini söylediklerini, daha sonra ise bunun tedavisi olduğunu ifade ettiklerini bildiren Baraka, Mısır'da bu aşamada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle karşılaştıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkililerine, kızının Türkiye'de tedavi edilmesini istediğini dile getirdiğini anlatan Baraka, geçen yıl kasımda Türkiye'ye geldiklerini, tedavi sürecinin sadece estetik bölümünün kaldığını bildirdi.

"BAŞKA KİMSEDEN BÖYLE BİR DESTEK GÖRMEDİK"

Baraka, "Otelde yaşıyoruz. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün Türkiye Cumhuriyeti devletine ve vatandaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün Arap ülkelerinden, hiç kimseden böyle bir destek ve yardım görmedik. Allah herkesten razı olsun." dedi.

"YARDIM ETMEK İSTERSENİZ SİZİ DE VURUYORLAR"

Gazze'deki savaşın çok zor olduğunu vurgulayan Ahmed Baraka,"Allah kimseye yaşatmasın, Gazze'deki savaş ekranlarda görüldüğü gibi değil. İsrail güçleri bir dairede, hastanede, okulda ya da bir camide eğer 50-100 kişi varsa, direkt bombayı atıyor ve hepsini öldürüyor.

Bu sabah bir yerde 20 kişi şehit oldu. Orada katliam var. Geçen hafta da bir camiyi bombaladı. Şu anda siz bile yardım etmek isterseniz sizi de vuruyor." dedi.

Baraka, Türkiye'nin Gazze'ye en çok destek veren ülke olduğunu belirtti.

"ARAP ÜLKELERİ BİZİ YALNIZ BIRAKTI"

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vefatının büyük bir kayıp olduğunu ve şoka uğradıklarını ifade eden Baraka, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın kendilerini yalnız bıraktığını vurguladı.

"HACCA GİT DESELER GİTMEM"

Yaşadığı acı dolu anları anlatan Ahmed Baraka, "Bir Müslüman olarak, şu anda bana 'Hacca git' deseler gitmem. Çünkü, Suudi Arabistan onlarla işbirliği yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde. Bizim en yakın komşumuz Ürdün, bizi ilk bırakan oldu. Eğer gerçekten yardım yapmak isteseydi, iki tane sınır kapısı var, oradan yardım gönderebilirdi.

"BİZE DESTEK OLSALARDI SAVAŞ UZAMAZDI"

Uçaklarla yardım dağıtıyorlar. Bunlar bazen çocukların üzerine düşüyor, bazen evin üstüne düşüyor, bu şekilde sadece benim bildiğim 50 kişi şehit oldu.

Bütün Arap ülkeleri, İsrail'den bu kadar mı korkuyor? İsrail zaten kaç kişi? Bize destek olsalardı, savaş bu kadar uzamazdı." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)