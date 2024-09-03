İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 819'a çıktı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 819'a yükseldi.

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AA

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 333 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

CAN KAYBI 40 BİN 819 OLDU

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 67 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 819'a, yaralı sayısının da 94 bin 291'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)