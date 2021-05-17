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    İsrail saldırılarında vurulan kafe alev alev yandı

    Sivilleri hedef alan İsrail, Gazze Şeridi’nde bulunan Maldivler isimli bir kafeye saldırdı. Saldırı sonucu dükkan alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 17:27
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    İsrail saldırılarında vurulan kafe alev alev yandı

    İsrail, sivilleri hedef alan saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

    Filistinlilerin evlerini, sağlık merkezlerini ve iş yerlerini düzenlediği hava saldırıları ile yerle bir eden İsrail güçleri, Gazze sahilinde bulunan bir kafeye saldırdı.

    Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 'Maldivler' adlı kafe, düzenlenen saldırının ardından kullanılamaz hale geldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışıldı.

    Çevrede bulunan vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. O anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

    İsrail saldırılarında vurulan kafe alev alev yandı VİDEO

    VEFAT EDENLERİN SAYISI ARTIYOR

    Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e, yaralıların sayısının ise bin 305'e yükseldiği belirtildi.

    İsrail saldırılarında vurulan kafe alev alev yandı #1

    İsrail saldırılarında vurulan kafe alev alev yandı #2

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