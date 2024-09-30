İsrail saldırılarından kaçan 100 bin kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırılarından kaçarak Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin sayısının 100 bine ulaştığını duyurdu.

AA

İsrail'in Gazze katliamından sonra Lübnan hedefte...

Günlerdir bomba yağmuru altındaki Lübnan'da hem ölü sayısı artıyor hem de göç hareketliliği...

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

100 BİN KİŞİ SURİYE'YE SIĞINDI

X'ten paylaşımda bulunan Grandi, "İsrail'in hava saldırılarından kaçarak Lübnan'dan Suriye'ye geçen Lübnanlı ve Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı." bilgisini verdi.

Grandi, Suriye'ye doğru geçişlerin devam ettiğini bildirdi.

Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkililerinin, bölgeye geçiş yapanları desteklemek için yerel yetkililer ve Suriye Kızılayı ile dört geçiş noktasında bulunduğunu kaydetti.

SALDIRILARDA 1174 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)