İsrail saldırılarını sürdürüyor! Doğu Kudüs'te bir ev yıkıldı Çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ve gözaltına alındığı saldırıların ardından İsrail güçleri, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir aileye ait evi yıktı.

AA İsrail ordusu insanlık dışı eylemlerine devam ediyor. Tansiyonun düşmek bilmediği Doğu Kudüs'te, 1 Haziran'dan bu yana yaşanan hareketlilik arttı. Çocuğundan gencine çok sayıda vatandaşın yaralandığı bölgede Filistinliler de tepki göstermeye başladı. 22 gözaltı İsrail güçlerince göz yaşartıcı gaz, ses bombası, gerçek ve plastik mermilerle saldırıda bulunuldu. Öte yandan ordu, işgal altındaki Batı Şeria'dan 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Ev yıkıldı Bugün ise gerilim bir kez daha arttı. Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde, Filistinli Yahya Tutah Ailesi'ne ait ev hedef alındı. Ev, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkılırken İsrail güçleri bölgede önlem aldı. Ailesi ise o anları gözyaşları içinde izledi.