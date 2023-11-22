İsrail saldırısında evi yıkılan Filistinli: Çabanız boşa Gazze'de enkaza çevrilen evinden mesaj veren Filistinli, "Bu toprakları asla terk etmeyeceğiz" dedi. Arap ve Batılı ülkeleri eleştiren Gazze sakini, "Bize karşı kurdukları komploların hepsi boşa gidecek" diye konuştu.

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ensonhaber.com

İsrail ordusu, tam abluka uyguladığı Gazze'yi hava saldırılarıyla harabeye çevirdi.

Saldırılar sonucu masum bedenler, enkazın altında kalırken binlerce sivil öldürüldü.

Gazze'de evi yıkılan Filistinlilerden biri, moloz yığınlarının arasından dünyaya mesaj verdi.

"Hiçbir yere gitmiyoruz" diyen Filistinli, "Bizi yenmek için kimi getirirlerse getirsinler, bu toprakları asla terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Askerlerinizi, uçaklarınızı getirebilirsiniz ama hepsi boş"

Saldırgan tarafın çabalarının "boş" olduğunu söyleyen Gazze sakini, şöyle devam etti:

Çünkü topraklar bizim. Çabanız boşa. Askerlerinizi, savaş uçaklarınızı, mayın tarama gemilerinizi getirebilirsiniz. Tüm bunların hepsi boş.

"Buradan ancak ölüm çıkar"

Aynı kişi, "Evimi bombalamalarına rağmen, evimde kalacağım. Terk etmeyeceğim." dedi ve ekledi:

Buradan ancak ölüm çıkar. Allah'ın izniyle biz kazanacağız. İsteseler de istemeseler de...

"Arap ve Avrupa ülkeleri dahi..."

Filistin'e komşu ülkelere ve Batı'ya da tepki gösteren Filistinli, şu suçlamayı yöneltti:

Arap ve Avrupa ülkeleri dahi sizinle bize karşı komplo kursalar da, bunların hepsi boşa gidecek çünkü biz doğru yoldayız. Çünkü bu toprakların sahipleri bizleriz.

"Ağaçları yeniden dikeceğiz, biz kazanacağız"

İsrail'in ve onu destekleyen ülkelerin "yıkan" taraf olduğunu söyleyen Filistinli, kendilerinin yeniden inşa edeceğini söyledi.

Filistinli, harabeye dönen evinde konuşurken, "Ağaçları öldürdünüz, biz yeniden dikeceğiz. Yeniden serpilecekler. Meyvelerinden toplayacağız." dedi.

Sözlerini, "Biz kazanacağız. Er ya da geç, Allah'ın izniyle." diyerek tamamladı.