Euro
15.38
0.14%
Dolar
13.60
0.02%
Altın
818.05
0.01%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
581.322
1.32%
BTXN Coin
37.67
-0.58%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    İsrail savaş uçakları, ABD bombardıman uçağına eşlik etti

    İsrail savaş uçakları, Basra Körfezi'nden yola çıkan ABD bombardıman uçağına İsrail semalarında eşlik etti.
    • AA
    • 15.02.2022 - 03:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail savaş uçakları, ABD bombardıman uçağına eşlik etti

    İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı F-15 savaş uçaklarının, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı B-52 bombardıman uçağına eşlik ettiği belirtildi.

    İSRAİL VE ABD UÇAKLARI ORTAK UÇUŞ YAPTI

    Açıklamada, "Ortak uçuş, ABD Hava Kuvvetleri ile yakın iş birliğimizi ve Orta Doğu'da İsrail'in güvenlik ve istikrarını korumanın önemini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.


    İlginizi Çekebilir

    26 noktaya yeni Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu
    İç Haber

    26 noktaya yeni Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Hüseyin Baş'tan Meral Akşener'e ziyaret
    Politika

    Hüseyin Baş'tan Meral Akşener'e ziyaret

    Görüş Bildir