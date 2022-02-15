İsrail savaş uçakları, ABD bombardıman uçağına eşlik etti

İsrail savaş uçakları, ABD bombardıman uçağına eşlik etti

İsrail savaş uçakları, Basra Körfezi'nden yola çıkan ABD bombardıman uçağına İsrail semalarında eşlik etti.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı F-15 savaş uçaklarının, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı B-52 bombardıman uçağına eşlik ettiği belirtildi.

İSRAİL VE ABD UÇAKLARI ORTAK UÇUŞ YAPTI

Açıklamada, "Ortak uçuş, ABD Hava Kuvvetleri ile yakın iş birliğimizi ve Orta Doğu'da İsrail'in güvenlik ve istikrarını korumanın önemini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.