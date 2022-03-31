İsrail Savunma Bakanı Gantz: Terörü bitirmek için her yol meşrudur

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, son günlerde art arda yaşanan saldırılar üzerine, terör dalgasını bitirmek için her yolun meşru olduğunu savundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Karargahı'nda Genelkurmay Başkanı ve askeri yetkililerle yaptığı durum değerlendirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN HER YOLU KULLANACAĞIZ"

Gantz, burada yaptığı konuşmada, "İsrail Devleti'nin şu anda kanlı bir terör dalgasıyla karşı karşıya" olduğunu kaydederek, "Bu dalgayı bitirmek için her yol meşrudur ve kullanmayı uygun gördüğümüz her yolu kullanacağız." dedi.

Daha fazla saldırıyı önlemek için gerekli savunma ve saldırı önlemlerini aldıklarına işaret eden Gantz, "Bu terör dalgasını durdurmak için gerekli tüm araçları kullanacağız. Güç, bilgelik ve sorumluluk göstererek güvenliği ve istikrarı yeniden sağlayacağız. Uzun vadeli vizyon ve güvenlik ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu.

ORDU DA DESTEK VERECEK

İsrail şehirlerindeki polis gücüne askeri birim desteği sağlaması için orduya talimat verdiğini belirten Gantz, ayrıca "terör faaliyetlerine karışmış İsrail sakinleri için idari tutuklama emri imzaladığını ve bunun son olmayacağını" kaydetti.