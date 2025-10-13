İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’tan ateşkesi bozma tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas’ın sadece 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, en önemli görevlerinin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin cesetlerini geri getirmek olduğunu belirtti.

HAMAS'I SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEMEKLE SUÇLADI

Hamas'ın yalnızca 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklamasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Katz, bunun "Hamas'ın sorumluluklarını yerine getirmemesi anlamına geldiğini" savundu.

Katz, ateşkesi bozmakla tehdit ederek "Herhangi bir gecikme veya kasıtlı kaçınma, anlaşmanın açık bir ihlali olarak değerlendirilecek ve buna göre yanıt verilecektir." ifadelerini kullandı.

CESETLERİN TESLİMİNİN GECİKME NEDENİ: GAZZE'DEKİ YIKIM

Hamas, Pazartesi günü Gazze'de tutulan 4 İsrailli esirin cesedinin teslim edileceğini açıkladı.

İsrail ordusu da Kızılhaç ekiplerinin cesetleri teslim almak üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki buluşma noktasına doğru yola çıktığını duyurdu.

İsrail ordusu Kızılhaç’ın Gazze’den 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını, ikisini daha teslim alacağını açıkladı.

Gazze’de ateşkes için yapılan müzakerelerde, Gazze Şeridi’ndeki durum sebebiyle İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin zaman alacağı belirtildi.

İsrail tarafı, Gazze’de 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğunu, buna karşılık İsrail hapishanelerinde 11 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor.