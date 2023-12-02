İsrail Savunma Bakanı saldırıları helikopterden izledi İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı havadan takip etti.

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AA & Ensonhaber

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü uygulamaya girmiş, daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

Varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

Katliamı helikopterden izledi

İsrail Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama ve paylaştığı görüntülere göre Bakan Yoav Gallant, milyonlarca insanın yerinden edildiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını savaş helikopterinden izledi.

Gazze'ye saldırı planlarını kendisinin onayladığını paylaşan Gallant, "Bu sabah saatlerinde, bu saldırıların büyüklüğü hem İsrailliler tarafından görüldü hem de Hamas tarafından hissedildi" ifadesini kullandı.