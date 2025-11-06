İsrail Savunma Bakanı'ndan Mısır sınırını kapalı askeri bölgeye dönüştürme talimatı

- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Mısır sınırında İHA'larla yapıldığı iddia edilen silah kaçakçılığı nedeniyle sınırı kapalı askeri bölge ilan etti.
- Katz, bu konuyu Şin-Bet Direktörü David Zini ile görüşerek bölgede yeni güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtti.
- Buna göre, Mısır sınırındaki askeri bölgelerde ateş açma talimatları değiştirilecek ve izinsiz giren kaçakçılar hedef alınacak.
İsrail, Mısır sınırında İHA'larla silah kaçaklığı yapıldığını iddia ediyor.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yisrael Katz'ın ordu, polis ve iç istihbarat yetkilileriyle Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan "İsrail'e, İHA'larla kaçakçılık yapılması" meselesini görüştüğü belirtildi.
Görüşmelerin ardından Katz'ın orduya, İsrail'in Mısır sınırındaki yerleri kapalı askeri bölgeye dönüştürülmesi talimatı verdiği kaydedildi.
ATEŞ AÇMA TALİMATI DEĞİŞTİRİLECEK
Buna ek olarak kapalı askeri bölgeye dönüştürülecek alanlarda ateş açma talimatları değiştirilecek ve bu bölgelere izinsiz giren kaçakçılar ve İHA operatörleri hedef alınacak.
'TERÖR TEHDİDİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Katz'ın Mısır sınırında "İHA'larla silah kaçakçılığı yapılması" konusunu iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ile görüştüğü belirtildi.
Şin-Bet'in "Mısır sınırında İHA'larla yapılan silah kaçaklığını terör tehdidi" olarak nitelendirilmesi için çalışma yapacağı ifade edildi.