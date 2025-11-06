İsrail Savunma Bakanı'ndan Mısır sınırını kapalı askeri bölgeye dönüştürme talimatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Mısır sınırında İHA'larla silah kaçaklığı yapıldığını iddia ediyor.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yisrael Katz'ın ordu, polis ve iç istihbarat yetkilileriyle Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan "İsrail'e, İHA'larla kaçakçılık yapılması" meselesini görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerin ardından Katz'ın orduya, İsrail'in Mısır sınırındaki yerleri kapalı askeri bölgeye dönüştürülmesi talimatı verdiği kaydedildi.

ATEŞ AÇMA TALİMATI DEĞİŞTİRİLECEK

Buna ek olarak kapalı askeri bölgeye dönüştürülecek alanlarda ateş açma talimatları değiştirilecek ve bu bölgelere izinsiz giren kaçakçılar ve İHA operatörleri hedef alınacak.

'TERÖR TEHDİDİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Katz'ın Mısır sınırında "İHA'larla silah kaçakçılığı yapılması" konusunu iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ile görüştüğü belirtildi.

Şin-Bet'in "Mısır sınırında İHA'larla yapılan silah kaçaklığını terör tehdidi" olarak nitelendirilmesi için çalışma yapacağı ifade edildi.