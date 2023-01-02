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    İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a karşı bütçe artışı talep etti

    İsrail basını Savunma Bakanlığı'nın, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık için bütçesinin artırılmasını talep ettiğini yazdı.
    • 02.01.2023 - 19:34
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    İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a karşı bütçe artışı talep etti

    İsrail'de Binyamin Netanyahu 6. kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

    Yeni hükümetin ilk icraatlarından biri İsrail basınına yansıdı.

    İsrail Savunma Bakanlığı'nın, İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık için bütçesinin artırılmasını talep ettiği belirtildi.

    AA'nın haberine göre İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), konuya ilişkin ismini açıklamadığı emniyet kaynağına dayandırarak bir haber yayınladı.

    2,8 milyar dolar artış talebi

    Haberde, Savunma Bakanlığının, 2023 ve 2024 için 10 milyar şekellik (2,8 milyar dolar) artış talep ettiği ve bunun mevcut bütçede yüzde 12'lik bir artışa tekabül ettiği aktarıldı.

    İran'a yönelik olası bir askeri saldırıya hazırlık ve enflasyonun bakanlık bütçesinde sebep olduğu erime nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğu ifade edilen haberde artış talebinin, "gerçek olamayacak kadar" abartılı olduğu kaydedildi.

    Yeni hükümetin hedefi İran'a engel olmak

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni kurduğu hükümetin hedefleri arasında, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına engel olmak da yer alıyor.

    Geçen yıl da pek çok İsrailli yetkili, ordunun, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda muhtemel bir askeri saldırı için hazırlandığını ifade etmişti.

    İsrail Savunma Bakanlığı, İran a karşı bütçe artışı talep etti #1


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