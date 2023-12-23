İsrail, Şeyh Zayed bölgesini enkaz yığınına dönüştürdü Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayed bölgesinde oluşan hasar kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları bölgeyi harabeye çevirdi.

Evler kullanılamaz hale gelirken, güvenli yerin kalmadığı Gazze'deki siviller, saldırılardan kaçıp sığınabilecekleri noktalar bulmakta zorluk çekiyor.

Gazze'de ayrıca İsrail ablukası nedeniyle açlık ve kıtlık sorunu ortaya çıktı.

Şeyh Zayed'deki enkaz görüntülendi

Saldırılar, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayed bölgesinde de geniş çaplı yıkımlara neden oldu.

Bombardımanlar sonucu oluşan hasar ve binaların enkazları kameraya yansıdı.

İsrail basını: Tel Aviv, kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor

İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor." denildi.

İsrailli yetkililerin, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor." dediği kaydedildi.

"Güneyde ilerlemekte büyük zorluklar yaşıyorlar"

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini, ancak güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu" paylaşıldı.