İsrail, sivillerin evini bombalıyor İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Haber Merkezi

İsrail, Gazze'nin çeşitli yerlerine saldırılar düzenlemeye ve sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Sivillerin evlerini bombalayan İsrail, Han Yunus'ta bir ailenin evini daha hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin merkezinde Kellab Ailesi'ne ait bir evi bombaladı.

Yıkılan evin enkazından bir kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralı çıkarılarak, şehirdeki Nasır Tıp Kompleksi'ne nakledildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYIP

Bu arada sağlık yetkilileri de İsrail savaş uçaklarının Han Yunus şehrinin doğusundaki gümrük kontrol bölgesinde de bir evi bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, enkaz altında hala çok sayıda kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

BİR EV DAHA HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Yefaviyye Caddesi'nde bir evi hedef aldı.

Ambulans ve kurtarma ekipleri, saldırı sonucu hayatını kaybeden 1 kadının cenazesi ile 9 yaralıyı yıkılan evin enkazından çıkardı.

İsrail savaş uçağının Cibaliya kasabasında Es-Sehhar Ailesi'ne ait bir evi bombalaması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya'daki saldırılarda ölen ve yaralananların hepsi Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Şehit Kemal Advan Hastanesi'ne nakledildi.