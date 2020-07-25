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    İsrail Suriye'nin güneyinde hava saldırısı düzenledi

    İsrail ordusu, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdi.
    • AA
    • 25.07.2020 - 00:41
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    İsrail Suriye'nin güneyinde hava saldırısı düzenledi

    İsrail ordusu, bu sabah Suriye'nin İsrail sınırında patlama meydana geldiğini açıklamıştı.

    Patlama nedeniyle sınırın İsrail tarafında sivil bir ev ve aracın zarar gördüğü aktarılmıştı.

    İsrail Suriye'nin güneyinde hava saldırısı düzenledi #1

    HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

    Patlamanın ardından ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den İsrail tarafına bugün atılan bir mühimmat nedeniyle Suriye'nin güneyinde Esed rejimi ordusuna ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

    Bu sabahki saldırıdan Esed rejiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail'in egemenliğine yönelik her türlü ihlale karşılık verileceği ifade edildi.

     

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