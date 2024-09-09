İsrail tekrar Gazze'yi vurdu: 7 ölü Gazze'de birçok noktayı hedef alan İsrail ordusunun saldırılarında 7 sivil hayatını kaybederken birçok Filistinli ise ağır yaralandı.

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AA

İsrail ordusunun kanlı saldırıları devam ediyor.

Filistin topraklarını işgal eden hain İsrail ordusu, tekrar Gazze'ye saldırdı.

Birçok noktada düzenlenen saldırılarda 7 kişinin öldüğü öğrenildi.

SALDIRILAR 339'UNCU GÜNÜNDE

Filistin resmi haber ajansı(WAFA), saldırılara ve ölümlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 339. gününde devam ettiği belirtildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ 7 SİVİL YARALANDI

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinin gece saatlerinde hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, Gazze'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 vatandaşın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haberde, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki posta binasının bombalanması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

4 KİŞİYİ DAHA KATLETTİLER

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda da en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

40 BİN 972 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinli öldü, 94 bin 761 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)