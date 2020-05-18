İsrail: Trump'ın Ortadoğu planı geleceğimiz için fırsat

Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, sözde Ortadoğu barış planının İsrail'in on yıllarını şekillendireceğini söyledi.

İsrail'in gözü, sözde Ortadoğu barış planında...

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı planın İsrail'in geleceğini şekillendirmek için "tarihi" bir fırsat olduğunu söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ashkenazi, Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilk görev gününde yaptığı konuşmada, Trump'ın sözde barış planı ve İsrail'in komşularıyla ilişkilerine değindi.

İLHAK KONUSUNDA ABD İLE KOORDİNELİ HAREKET

Ashkenazi, İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakına" yeşil ışık yakan Trump'ın sözde barış planı konusunda ABD ile koordineli ilerleme kaydedileceğini dile getirdi.

(Gabi Ashkenazi)

"İSRAİL'İN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK"

Filistin'in iki devletli çözüm için önerdiği koşulları ortadan kaldıran Trump'ın sözde barış planına ilişkin Ashkenazi, "Ortadoğu barış planı İsrail'in gelecek on yıllarını şekillendirmek için tarihi bir fırsat." ifadesini kullandı.

"MISIR VE ÜRDÜN EN ÖNEMLİ MÜTTEFİKLER"

İsrail'in Mısır ve Ürdün'le ilişkilerinde gelişme olduğunu kaydeden Ashkenazi, "Mısır ve Ürdün ile ikili ilişkilerimiz bizim için oldukça önemli. (Mısır ve Ürdün) Bölgedeki zorlukları aşmak için en önemli müttefikler." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı olan ve Mavi-Beyaz İttifakı milletvekili olarak Meclis'te yer alan Gabi Ashkenazi, Binyamin Netanyahu ile Benny Gantz'ın kurduğu yeni koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na getirilmişti.