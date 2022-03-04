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    İsrail, Ukrayna'nın Rus medyasını engelleme talebini reddetti

    Tel Aviv, Ukrayna'nın İsrail'de yayın yapan Rus medya kuruluşlarını engelleme talebini geri çevirdi.
    • AA
    • 04.03.2022 - 02:07
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 02:26
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    İsrail, Ukrayna'nın Rus medyasını engelleme talebini reddetti

    İsrail'deki Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, İletişim Bakanı Yoaz Hendel'e Rus medyasının İsrail'de yayın yapmasını engellenmesi talebinde bulundu.

    "RUS KANALLARI UKRAYNA HALKININ MORALİNİ BOZUYOR"

    İsrail, Korniychuk'un, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik haber ajansının engellenmesi talebini reddetti.

    Gazetenin haberinde, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin, Rus kanallarının "Ukrayna halkının moralini bozduğunu" düşündüğünü aktardı.

    Buna karşılık, İsrail İletişim Bakanı "demokraside yayınların yasaklanmasının geniş kapsamlı sonuçları olan trajik bir olay olduğunu" iddia ederek bu yönde atılacak adımın yasal bir dayanağı olması gerektiğinin altını çizdi.


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