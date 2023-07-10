İsrail ve ABD, ortak hava tatbikatı başlattı İki ülkenin hava kuvvetlerine bağlı unsurlar bir araya geldi. İsrail ordusu, askeri hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.

AA

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ve ABD, İran ile gerginliğin yaşandığı bir dönemde, pazartesi günü ortak hava tatbikatı için düğmeye bastı.

Ordudan yapılan açıklamada, Juniper Oak (Ardıç Meşe) tatbikatının "uzak mesafeden" çatışma çıkacağı durumlara hazırlanmayı amaçladığı belirtildi.

Tatbikatın kapsamı

Tatbikat, "düşman bölgesinin derinliklerindeki stratejik hedeflere" yapılan saldırıları simüle ediyor.

Ayrıca, mobil yakıt tankı olarak bilinen KC-46 uçağı kullanılarak havada yakıt ikmali faaliyetlerini de içeriyor.

Bu arada, İsrail'in 2025'te ABD'den dört KC-46 uçağı alması planlanıyor.

Açıklamada hava tatbikatının İran'a yönelik olduğu belirtilmese de, tatbikatın niteliğinin Tahran'dan başkasına yönelik bir tehdit mesajı olamayacağına dikkat çekildi.

Tel Aviv'den Tahran'a suçlama

İsrail defalarca İran'ı nükleer bomba üretmekle suçladı. Bu iddia, programının barışçıl amaçlar için tasarlandığını söyleyen Tahran tarafından reddedildi.

Tel Aviv, gerekirse İran'a karşı tek taraflı olarak hareket edebileceğini söylemişti.