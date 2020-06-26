İsrail ve BAE arasında koronavirüse karşı iş birliği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri ile koronavirüs salgını ile mücadelede iş birliği yapacağını duyururken, BAE'den İsrail'e 100 bin tanı kiti gönderildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Hava Koleji pilotlarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) korona virüs salgını ile mücadelede iş birliği yapacağını duyurdu.

"TÜM BÖLGENİN SAĞLIK GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ"

Netanyahu, birkaç gün sonra İsrail ve BAE sağlık bakanlarının koronavirüse karşı mücadelede ortak iş birliği planını ilan edeceklerini belirterek, "İsrail ve BAE koronavirüsle mücadelede iş birliği yapacak. Bu iş birliği tüm bölge için sağlık güvenliği alanlarında araştırma, geliştirme ve teknoloji üzerine odaklanacak" dedi.

BAE'DEN İSRAİL'E 100 BİN TANI KİTİ

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde yer alan bir haberde, 100 bin tanı kitini taşıyan BAE'ye ait bir uçağın, 26 Mart'ta Tel Aviv'e indiği belirtildi.

Haberde ayrıca, BAE'nin başkenti Abu Dabi'den kalkan uçakların, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na direkt inebildiği ifade edildi.