İsrail ve BAE, vizesiz seyahat konusunda anlaştı

İsrail ve BAE, vizesiz seyahat konusunda anlaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve BAE'nin vizesiz seyahat konusunda anlaştığını açıkladı.

İsrail ile BAE arasında yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail ile BAE arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın imzalanacağı bildirilmişti.

Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenecek törende imzalanacak anlaşma ile ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi.

VİZESİZ SEYAHAT

Binyamin Netanyahu, İsrail ve BAE'nin vizesiz seyahat konusunda anlaştığını duyurdu.