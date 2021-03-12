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    İsrail ve BAE'den İHA'lara karşı koruma sistemi anlaşması

    BAE ve İsrail, İHA'lara karşı savunma sistemi geliştirmek için anlaşma imzaladı.
    • AA
    • 12.03.2021 - 02:14
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    İsrail ve BAE'den İHA'lara karşı koruma sistemi anlaşması

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet iktisadi teşekkülü EDGE Teknoloji Grubu ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi (IAI) şirketinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma sistemi geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzaladığı bildirildi.

    BAE'ye ait EDGE Teknoloji Grubunun yayımladığı yazılı açıklamada, IAI ile yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi verildi.

    EDGE Teknoloji Grubu ile IAI arasında imzalanan anlaşmanın İHA'lara karşı ileri savunma sistemi geliştirilmesi üzerine olduğu kaydedilen açıklamada, geliştirilecek sistemin özellikle BAE pazarına hitap edeceği ifade edildi.

    "STRATEJİK İTTİFAKLARIN BAŞLANGIÇ NOKTASI"

    Açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasında "stratejik ittifakların başlangıç noktası" olacağı, ayrıca Ar-Ge ve teknolojik inovasyon alanlarında iş birliğini güçlendireceği aktarıldı.

    Açıklamada ifadelerine yer verilen EDGE Teknoloji Grubu Genel Müdürü ve CEO'su Faysal el-Bennay da, İsrail'le geliştirilen iş birliği ve yeni ortaklıklar doğrultusunda IAI ile çabalarını birleştirerek kendileri için önemli bir noktaya ulaştıklarını dile getirdi.

    İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

    İsrail ve BAE den İHA lara karşı koruma sistemi anlaşması #1

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