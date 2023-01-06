İsrail ve Filistin elçileri, BM oturumunda tartıştı

BM'deki İsrail Büyükelçisi, Ben Gvir'in ziyaretini savundu. Filistin temsilcisi ise "İsrail'in daha hangi kırmızı çizgiyi geçmesi gerekiyor?" diye sordu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının yankıları sürüyor.

Aşırı sağcı Ben-Gvir'in tepki çeken ziyareti, Birleşmiş Milletler (BM) oturumuna taşındı.

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, oturumu "acınası" ve "saçma" olarak nitelendirirken, Filistin Büyükelçisi Riyad Mansur, İsrail'i "mutlak hor görmekle" suçladı.

İsrail: Aksini iddia edenler, durumu alevlendiriyor

Mescid-i Aksa baskınını savunan Erdan, "Bakan Ben Gvir'in ziyareti statükoyla uyumluydu. Aksini iddia edenler, sadece durumu alevlendiriyor." dedi.

Bunun üzerine Mansur, baskının Filistin yaşamını, uluslararası hukuku ve Harem-i Şerif'in kutsallığını hiçe saydığını vurguladı.

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Güvenlik Konseyi'ne İsrail sorusu

BM Güvenlik Konseyi'ne seslenen Mansur, "İsrail'in daha hangi kırmızı çizgiyi geçmesi gerekiyor? Ne zaman harekete geçeceksiniz?" diye sordu.

Öte yandan ABD'li diplomat Robert Wood, toplantıda "tarihi statükodan sapan her türlü tek taraflı eyleme" karşı olduklarını belirtti.

Amerikalı diplomat: Tarafları sükunete çağırıyoruz

Wood, "Orta Doğu barışı için hem İsraillileri hem de Filistinlileri sükuneti sağlamak, daha fazla can kaybını önlemek ve iki devletli çözüm olasılığını korumak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

France 24'ün aktardığına göre, BM Güvenlik Konseyi, yıllar boyunca İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin birkaç karar kabul etti. Konsey, iki devletli çözümü destekliyor.

Filistin temsilcisi: Konsey'den daha fazlasını beklemiyorum

İki saatlik oturumun sona ermesinin ardından Mansur, "(Konsey'in) statükoyu savunma konusundaki oy birliği" olarak adlandırdığı durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konsey'den daha fazla somut adım beklemediğini de sözlerine ekledi.