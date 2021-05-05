İsrail ve Mısır askerleri sınırda karşılıklı dans etti

İsrail ve Mısır askerleri sınırda karşılıklı dans etti

Sınır hattında görevli kadın askerlerin dans etmeye başlaması üzerine, sınırın karşısındaki Mısırlı askerler de dans etmeye başladı. Askerlerin karşılıklı dansları, anbean kaydedildi.

İsrail-Mısır sınırında görev yapan İsrailli kadın askerler, açtıkları müzik eşliğinde dans etmeye başladı.

O sırada tel örgülerin ardında, sınırın öbür tarafında görev yapan Mısırlı askerlerin de dans etmeye başladığı görüldü.

KAMERAYA YANSIDI

İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı iki kadın asker, popüler İsrailli grup A Wa’nın Arapça olarak seslendirdiği 'Habib Galbi' (Kalbimin Sevgilisi) şarkısı eşliğinde çeşitli hareketler yaptı.

Karşı taraftaki Mısırlı askerlerin aynı hareketleri yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Askerler arasında yaşanan eğlenceli anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından da beğeni topladı.

İsrail-Mısır sınırında askerlerden karşılıklı dans VİDEO

