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İsrail X Factor yarışmasında Türkçe şarkı mest etti
Yarışmacı Shushan, piyanosuyla eşlik ettiği şarkıyla jürinin takdirini topladı.
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 09:07
- Güncelleme : 02.11.2021 - 09:56
İsrail'de düzenlenen müzik yarışması X Factor'de söylenen Türkçe şarkı, geceye damgasını vurdu.
Yarışmacı Gali Ben Shushan, "Akşam Olmadan Gel" adlı şarkıyı seslendirdi.
TÜRKÇE ŞARKIYLA YARIŞMAYA DAMGA VURDU
Shushan, şarkıyı söylemeye başladığı ilk andan itibaren jürinin beğenisini kazanmayı başardı.
Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, yarışmada dikkatleri üzerine çekti.
İsrail X Factor yarışmasında Türkçe şarkı mest etti ViDEO