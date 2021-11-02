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    İsrail X Factor yarışmasında Türkçe şarkı mest etti

    Yarışmacı Shushan, piyanosuyla eşlik ettiği şarkıyla jürinin takdirini topladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 09:56
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    İsrail X Factor yarışmasında Türkçe şarkı mest etti

    İsrail'de düzenlenen müzik yarışması X Factor'de söylenen Türkçe şarkı, geceye damgasını vurdu.

    Yarışmacı Gali Ben Shushan, "Akşam Olmadan Gel" adlı şarkıyı seslendirdi.

    TÜRKÇE ŞARKIYLA YARIŞMAYA DAMGA VURDU

    Shushan, şarkıyı söylemeye başladığı ilk andan itibaren jürinin beğenisini kazanmayı başardı.

    Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, yarışmada dikkatleri üzerine çekti.

    İsrail X Factor yarışmasında Türkçe şarkı mest etti ViDEO

    İsrail X Factor yarışmasında Türkçe şarkı mest etti #1

    İsrail X Factor yarışmasında Türkçe şarkı mest etti #2

    İsrail X Factor yarışmasında Türkçe şarkı mest etti #3

    İsrail X Factor yarışmasında Türkçe şarkı mest etti #4

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