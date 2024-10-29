İsrail yine Lübnan'ı vurdu: 60 ölü, 58 yaralı

DHA

Hamas'ın saldırılarını ve rehin aldığı İsraillileri bahane ederek bir yılı aşkın süredir Gazze'yi adeta büyük bir mezarlığa çeviren İsrail, kanlı namlusunu Lübnan'a çevirdi.

Hizbullah'ı ileri sürerek Lübnan topraklarını işgal eden katil ordu, taciz ateşlerini daha ileri bir boyuta yükseltti.

BEKAA VADİSİ'Nİ VURDULAR

Saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'a bir kez daha saldırdı.

Bu defa Bekaa Vadisi'ni hedef alan İsrail askerleri, Baalbek bölgesine ve Beka bölgesine hava saldırısı düzenledi.

60 ÖLÜ, 58 YARALI

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2’si çocuk en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin ise yaralandığını bildirdi.