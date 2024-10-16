İsrail yine saldırdı: Lübnan Belediye başkanı dahil 5 kişi öldü

İHA

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor...

Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de belediye binası ve Nebatiye Belediyeleri Birliği'ne saldırı gerçekleştirdi.

Bombalı saldırı sonrası Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Belediye Başkanı Dr. Ahmed Kahil dahil en az 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

"DÜŞMANI LÜBNAN'A ULAŞAN SUÇLARINDAN NE CAYDIRABİLİR?"

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Lübnan Başbakanı Necip Mikati yaptığı açıklamada, İsrail'in kasıtlı olarak belediye meclisi toplantısını hedef aldığını belirterek saldırıyı kınadı.

Mikati, devamında şöyle konuştu:

Dünyanın tüm ülkeleri Lübnan halkına yönelik bir saldırıyı caydıramıyorsa BM Güvenlik Konseyi'ne başvurarak ateşkes talebinde bulunmanın bir faydası olur mu?

Düşmanı Lübnan'a ulaşan suçlarından ne caydırabilir? Güneydeki barışı koruma güçlerini hedef almanın amacı nedir?



Peki bu gerçek ışığında ne gibi bir çözüm bekleniyor.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail ordusu ise Nebatiye'de "Hizbullah'a ait onlarca altyapı hedefini vurduğunu ve yer altı altyapısını ortadan kaldırdığını" iddia etti.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



Bugün savaş uçakları, Kuzey Komutanlığı iş birliğiyle Hizbullah'ın Nebatiye bölgesindeki onlarca terör hedefine saldırı düzenledi.



Saldırıya uğrayan hedefler arasında Hizbullah'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak sivil binaların yakınına yerleştirdiği askeri binalar, karargahlar ve mühimmat depoları yer alıyor.

Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden dün yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana 2 bin 350 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 906 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.