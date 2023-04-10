İsrail, Yunanistan'a Spike tanksavar füzesi tedarikiyle ilgili anlaşmayı imzaladı Savunma yüklenicisi Rafael, "Spike füzeleri, Yunan ordusunu güçlendirecek" dedi.

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Yunan ordusu, İsrail'den füze satın alma anlaşmasında sonuca ulaştı.

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a Spike tanksavar füzeleri satmak için 400 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladığını duyurdu.

İsrail'den onay: Yunan ordusunu güçlendirecek

Füzeleri üreten devlete ait savunma yüklenicisi Rafael'in CEO'su Yoav Har-Even de Yunanistan'ın savunmasının güçleneceğini söyledi:

Spike füzeleri, Yunan ordusunun operasyonel araç portföyünü güçlendirecek. Yakın gelecekte stratejik iş birlikleri yoluyla daha fazla genişleme bekliyoruz.

Finlandiya ile anlaşmadan sonra bir sevkiyat daha

Al Jazeera'nin haberine göre, açıklama, NATO'ya yeni katılan Finlandiya ile yapılan savunma anlaşmasının hemen ardından geldi.

Geçen hafta Finlandiya, 4 Nisan'da NATO üyesi olduktan sonra İsrail ve Rafael ile yaklaşık 70 yıllık askeri uyumsuzluğa son veren anlaşma yapmayı kabul etti.

NATO'nun yeni üyesiyle yapılan anlaşma

Silah yüklenicisi, ABD'nin onayına bağlı olan 345 milyon dolarlık anlaşma yoluyla yeni NATO üyesine gelişmiş hava savunma sistemi David's Sling'i sağlayacak. Sling, balistik ve seyir füzelerini engellemek için tasarlandı.

İsrail, her iki ülkeyle yaptığı anlaşmaların, özellikle savunma iş birlikleri söz konusu olduğunda, aralarındaki bağları artıracağını vurguladı.