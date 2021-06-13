İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi.

İsrail’de 8 parti tarafından kurulan yeni hükümet Parlamento’dan güvenoyu almayı başardı. 12 yıllık Netanyahu devri resmen sona erdi.

KOALİSYONUN İLK BAŞBAKANI YARIN GÖREVE BAŞLAYACAK

Koalisyonun ilk Başbakan’ı olan Naftali Bennett yemin ederek göreve başlayacak. Ağustos 2023’e kadar görevde kalacak.

İSRAİL'İN YENİ BAŞBAKANI BENNETT, FİLİSTİN KARŞITI AŞIRI SAĞCI GÖRÜŞLERİYLE TANINIYOR

İsrail'in 49 yaşındaki milliyetçi dindar çizgideki Başbakanı Naftali Bennett, Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor.

SİYASETE NETANYAHU'NUN YARDIMCISI OLARAK GİRMİŞTİ

Siyasete 2005'te Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı olarak giren Bennett, mecliste güven oyu alarak 12 yıldır Başbakanlık görevini sürdüren Netanyahu'yu koltuğundan eden isim oldu.

Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti. İşgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savunan Bennett, geçmişteki Netanyahu hükümetlerinde Ekonomi ve Milli Eğitim bakanlıkları da dahil birçok pozisyonda yer aldı.

İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arap'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Bennett'in partisi Yamina 7 milletvekli çıkarmıştı.

NETANYAHU HÜKÜMETİ KURAMAMIŞTI

23 Mart’taki erken seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için en yüksek oy alan mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti. Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadı ve Rivlin'e görevi iade etmek zorunda kaldı.

CUMHURBAŞKANI, GÖREVİ ANA MUHALEFETE VERMİŞTİ

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini ana muhalefet partisi Yehş Atid’in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid vermişti.

NETANYAHU 'ÜLKE GÜVELİĞİNE TEHDİT' DEMİŞTİ

Netanyahu ise hükümet kurma görevinin muhalefete verilmesinin üzerine, kendisini dışarıda bırakacak veya kendi hükümetinin yerini alacak bir koalisyonun ülke güvenliğine tehdit oluşturacağını iddia etmişti.



