İsrail’de, 18 bin 700 tavukta kuş gribi tespit edildi

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, İsrail’de yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha kuş gribi tespit edildiğini bildirdi.

İsrail’de geçtiğimiz sene kasım ayında ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde tespit edilen kuş gribi vakalarında, son 4 haftadır artış yaşanıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kıyı kenti Hadera yakınlarındaki Binyamina-Giv'at Ada kasabasındaki bir çiftlikte yaklaşık 18 bin 700 tavukta daha H5N1 tespit edildiği bildirildi.

ÇİFTLİK İZOLE EDİLDİ

Üç gün önce, ülkedeki kuş gribi salgınında zirvenin görüldüğü belirtildi.

Bakanlık, söz konusu çiftliğin veterinerlik hizmetleri tarafından izole edildiğini ve virüsün başka çiftliklere yayılıp yayılmadığını tespit etmek amacıyla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

8 BİNDEN FAZLA TURNAYA BULAŞTI

Bakanlık, 6 Ocak’ta 20 kümeste 1 milyondan fazla tavuk, hindi ve ördeğin kuş gribi ile enfekte olduğunu ve telef edilmesi gerektiğini bildirmişti.

İsrail’de virüs ayrıca yabani kuşlara da bulaşmış, ülkenin kuzeydoğusunda 8 binden fazla turna ölmüştü.