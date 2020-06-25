İsrail'de 437 yeni koronavirüs vakası görüldü

Ülkede salgın kaynaklı aktif vaka sayısı 5 bin 796'ya yükseldi.

İsrail'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 22 bini geçti. Ülkedeki aktif vaka sayısındaki yükseliş devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 437 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 22 bin 139'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 15 bin 961 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISI 5 BİN 700'Ü AŞTI

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 5 bin 796'ya yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine koronavirüs tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı. Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.