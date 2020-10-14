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    İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı

    İsrail Sağlık Bakanlığı, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyindeki dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 14.10.2020 - 08:10
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    İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı

    Dünya genlinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamadan İsrail'de yeni bir salgın alarmı verildi.

    İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı duyuruldu.

    DERELERDEN ÖRNEK ALINACAK

    Bakanlık, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyindeki dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduğunu belirtti. Derelerden su örnekleri alınacağını belirtilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için de önlemler alacağını aktarıldı.

    İsrail de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı #1

    Sağlık Bakanlığı ayrıca bir sonraki duyuruya kadar şimdilik "ülkenin kuzeyindeki derelerine girmeyin" uyarısında bulundu.

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