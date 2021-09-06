İsrail’de, 6 Filistinli tünel kazıp hapishaneden kaçtı

Aynı cezaevinde kalan 6 Filistinli, tünel kazarak kaçtı. Kaçanların ömür boyu hapis cezasına çarptırılan tutuklular olduğu belirtildi.

İsrail’de bulunan Gilboa Hapishanesi’nde tutuklu 6 Filistinli, tünel kazarak kaçtı.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın Hapishaneler İdaresi'ne dayandırdığı haberde, kaçan Filistinlilerin arandığı, ayrıca kaçanların Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ve İslami Cihad örgütü mensubu Yakub Nufeyat ile Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda olduğu ifade edildi.

TÜNEL 10 METRE

Kaçan Filistinliler aynı cezaevinde kaldıkları, kazdıkları tünelin 10 metre olduğu ifade edildi.

HELİKOPTERLER VE İHA’LAR İLE ARANIYORLAR

Helikopterler ve insansız hava araçlarının (İHA) yardımıyla arama çalışmaları devam ederken, İsrail Maarif gazetesi bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini ve yoğun arama çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Walla News internet sitesi, kaçanların tamamının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkumlardan oluştuğunu yazdı.

EN SIKI HAPİSHANELERDEN BİRİ

Filistin'de sivil toplum örgütlerinden esirler ve insan haklarıyla ilgilenen Vicdan Kurumu'nun sitesine göre, Gilboa cezaevi İsrail'deki en sıkı hapishanelerden biri.

Gilboa Cezaevi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilmiş ve 2004 yılında açılmıştı.