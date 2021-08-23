İsrail’de 7 devlet hastanesi greve gidiyor

İsrail’de 7 devlet hastanesi, koronavirüs hastalarını kabul etmeye bırakabileceklerini ve devletin kendilerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesi greve gideceklerini açıkladı.

İsrail’de 7 devlet hastanesi müdürü yaptıkları ortak açıklamada, devletin kendilerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesi ile çarşamba gününden itibaren greve gideceklerini açıklarken, söz konusu hastanelerin koronavirüs hastalarını kabul etmeye bırakabileceklerini aktardı.

“KORONAVİRÜS KRİZİNİN ZİRVESİNDE TERK EDİLDİK”

Açıklamada, “İmzaladığımız anlaşma uygulanmıyor, gelecek yıl için bir çözüm yok, tedarikçilere ödeme yapma imkanımız yok ve çöküşten önce sadece birkaç günlük oksijenimiz kaldı. Korona ile Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının bağlantısının kesilmesiyle aynı anda mücadele etmek mümkün değil. Koronavirüs krizinin zirvesinde terk edildik. Tarihimizin en büyük krizine girdik." ifadeleri kullanıldı.

“MEVCUT DURUMDA TEDAVİLERE DEVAM EDEMİYORUZ”

Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi Müdürü Dr. Ofer Marin yaptığı açıklamada, “Mevcut durumda tedavilere devam edemiyoruz. Ekipmanımız, imkanımız ve ödeyecek maaşımız yok. Vicdanımız bizi koronavirüs hastalarını tedavi etmeyi bırakmaya zorluyor.” diye konuştu.

Çarşamba gününe kadar taleplerin yerine getirilmemesi durumunda söz konusu hastanelerin sadece acil vakalara bakacağı belirtildi.