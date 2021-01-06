- Haberler
- Dünya Haberleri
- İsrail'de 8 bin 164 koronavirüs vakası tespit edildi
İsrail'de 8 bin 164 koronavirüs vakası tespit edildi
- AA
- 06.01.2021 - 16:12
- Güncelleme : 06.01.2021 - 16:25
İsrail'de son 24 saate ilişkin koronavirüs bilançosu açıklandı.
İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 495'e çıktı.
TOPLAM VAKA 458 BİN 132 OLDU
Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 164 artışla 458 bin 132'ye yükseldi.
AŞI YAPILANLARIN SAYISI
Hastalardan 824'ünün durumunun ağır olduğu, 395 bin 453 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Öte yandan ilk doz koronavirüs aşısı yapılanların sayısı da 1.5 milyona ulaştı.
AKTİF VAKA 60 BİNE YAKLAŞTI
İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 59 bin 229'a çıktı.
Tel Aviv yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.
Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.