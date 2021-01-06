İsrail'de 8 bin 164 koronavirüs vakası tespit edildi

Son 24 saatte tespit edilen vakaların ardından toplam sayı 458 bin 132'ye yükseldi.

İsrail'de son 24 saate ilişkin koronavirüs bilançosu açıklandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 45 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 495'e çıktı.

TOPLAM VAKA 458 BİN 132 OLDU

Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 164 artışla 458 bin 132'ye yükseldi.

AŞI YAPILANLARIN SAYISI

Hastalardan 824'ünün durumunun ağır olduğu, 395 bin 453 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ilk doz koronavirüs aşısı yapılanların sayısı da 1.5 milyona ulaştı.

AKTİF VAKA 60 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 59 bin 229'a çıktı.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.