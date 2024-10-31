İsrail'de ABD başkanlık seçimi anketi: Donald Trump fark attı

Haber Merkezi

5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı.

Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kozlarını paylaşacağı seçim öncesi İsrail'de bir anket yapıldı.

İsrail'in 12. Kanalı, ABD seçimlerine yönelik anketinde 'ABD seçimlerinde hangi adayı destekliyorsunuz?' diye sordu.

İSRAİLLİLER BÜYÜK FARKLA 'TRUMP' DEDİ

İsrailliler, büyük bir oy farkıyla Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı seçti.

Ankete katılan İsraillilerin yüzde 66'sı, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini istediklerini söyledi.

Demokrat Parti Başkan adayı Kamala Harris, oldukça az destek aldı.

HARRIS YÜZDE 17'DE KALDI

Ankete katılan İsrail halkının sadece yüzde 17'si, Kamala Harris'in ABD Başkanı olmasını istediklerini söyledi.

Ankete katılan diğer yüzde 17'lik kesim ise, iki aday arasında seçim yapmamayı tercih etti.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ABD

Öte yandan ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri yardımların kapsamı, Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü'nün hazırladığı “İsrail'in Askeri Operasyonları ve Bölgedeki İlgili ABD Operasyonları İçin ABD Harcamaları 7 Ekim 2023-30 Eylül 2024” başlıklı raporda detaylandırıldı.

Raporda, ABD'nin, İsrail'in askeri operasyonlarını ve Orta Doğu'daki varlığını güçlendirmek amacıyla milyarlarca dolarlık askeri yardım yaptığı belirtildi.

ABD, bu dönemde İsrail'e Dış Askeri Finansman (FMF) programı çerçevesinde 6,8 milyar dolar, Demir Işın gibi füze savunma sistemleri için 5,7 milyar dolar, ağır silahlar için 1 milyar dolar ve ABD stoklarından teslim edilen silahların yenilenmesi için 4,4 milyar dolar olmak üzere toplamda 17,9 milyar dolarlık destek sağladı.

Bu yardımların bir kısmının daha önceki anlaşmalara dayandığı ve bu sürede kamuoyuna yansıyan rakamların yalnızca bir bölümünü oluşturduğu vurgulandı.