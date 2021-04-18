İsrail'de açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı

Tel Aviv yönetimi, hastalık oranının düşük olması nedeniyle açık havada maske kullanma zorunluluğunu iptal etti.

Koronavirüs aşılamasında nüfusa oranla en hızlı kampanyayı yürüten İsrail, maske kullanımıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Yaklaşık 9 milyonluk nüfusun yüzde 53,4'ünün ikinci dozu yaptırdığı ülkede, açık havada maske kullanma zorunluluğu bugünden itibaren kaldırıldı.

AÇIK HAVADA MASKE KARARI

Aşılama oranının ardından İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileri, koronavirüs hastalık oranının düşük olması nedeniyle açık havada maske kullanılmamasının uygun olduğu yönünde görüş bildirdi.

Ancak, kapalı alanlarda İsraillilerin maske kullanma zorunluluğu devam ediyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de koronavirüsle mücadelenin başındaki isim Nachman Ash, "Büyük zorluk, maskelerin kapalı alanlarda kullanılmasını sağlamak olacak." dedi.

OKULLAR DA AÇILIYOR

Konuyla ilgili endişesini dile getiren Ash, "Umarım bir maskeyi cebimizde saklarız ve gerektiğinde kullanırız." ifadesini kullandı.

İsrail'de maske kararının yanı sıra okullar da bugün tam olarak açılıyor. 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler okula geri dönecek.

ÖĞRENCİDE VİRÜS TESPİT EDİLİRSE...

Öğrencilerin açık alanlarda, yemek yerken veya spor dersi sırasında maske takmaları gerekmeyecek.

Buna göre, bir öğrenciye koronavirüs bulaştığı tespit edilirse tüm sınıf ve öğretmenlere test uygulanacak. Test sonucunun negatif çıkması durumunda söz konusu kişilerin yeniden okula dönüşü mümkün olacak.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI VE SALGIN BİLANÇOSU

İsrail'de şimdiye kadar 5 milyon 343 bin kişi koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Bu sayı, nüfusun yüzde 57,5'ine tekabül ediyor.

Worldometers internet sitesinin paylaştığı verilere göre, İsrail'de koronavirüs kaynaklı toplam 836 bin 882 vaka görülürken, 6 bin 331 ölüm yaşandı.

827 bin 964 hastanın iyileştiği ülkede, aktif vakaların sayısı 2 bin 587 olarak kaydedildi. Bunlardan 202'sinin durumunun kritik olduğu belirtildi. 121 hasta, solunum cihazına bağlı durumda.