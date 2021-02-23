İsrail'de anket yapıldı: Yahudi gençler Filistinli gençlerden nefret ediyor

İsrail'de anket yapıldı: Yahudi gençler Filistinli gençlerden nefret ediyor

İsrailli gençler arasında yapılan anket neticesinde Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını isteyenlerin oranları belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs İbrani Üniversitesi, bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

16 ila 18 yaşlarındaki 1100 gencin katıldığı anket, Yahudi gençlerinin büyük bölümünün İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiğini, aynı zamanda vatandaşlıktan çıkarılmalarını istediklerini ortaya koydu.

Geçen yıl mayıs-temmuz döneminde yapılan araştırmada, ankete katılan Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin yüzde 66'sının, dindar Yahudilerin yüzde 42'sinin, sekülerlerin ise yüzde 24'ünün İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiğini ortaya koymuştu.

YÜZDE 49 VATANDAŞLIĞA KARŞI

Ultra-Ortodokslar dahil olmak üzere dindar İsraillilerin yüzde 49'u, sekülerlerin ise yüzde 23'ü Filistinlilerin İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını destekledi.

NEFRET ORANI YÜZDE 23

Anket sonuçlarına göre, İsrailli seküler gençlerin yüzde 23'ü ise Ultra-Ortodoks Yahudilerden nefret ettiklerini ifade etti.

MECLİSTE 15 SANDALYE

1,9 milyondan fazla nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkede toplam nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturmasının yanı sıra, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli mecliste 15 milletvekiline sahip.