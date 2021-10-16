İsrail’de aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti

İsrail’de aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti

İsrail’de kontrolden çıkan bir aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam dün ilginç bir olaya sahne oldu.

Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir araç manava dalarak, o sırada manavda bulunan bir kadına hafifçe çarptı.

Kadın yere düşmesine rağmen ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti.

Söz konusu olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

İsrail’de aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti VİDEO

KAZA HİÇ YAŞANMAMIŞ GİBİ SEBZE SEÇMEYE DEVAM ETTİ

Görüntülerde, sebze ve meyvelere bakan kadının aracın çarpmasının etkisiyle yere düştüğü fakat daha sonra kaza hiç yaşanmamışçasına sebze seçmeye devam ettiği görüldü. Söz konusu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Öte yandan, kazada başka herhangi bir yaralanma bildirilmedi.