İsrail'de aşı ya da test olmayan öğretmenler çalışamayacak

İsrail'de aşı ya da test olmayan öğretmenler çalışamayacak

İsrail yönetimi, koronavirüs aşısı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenlerin okullara alınmayacağını ve ücret ödenmeyeceğini açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim'den itibaren tüm okullarda "yeşil geçiş" uygulamasının yürürlüğe sokulmasını istedi.

Bu doğrultuda, öğretmenlerden aşı oldukları veya Kovid-19'u atlattıkları ya da yakın geçmişte yaptırdıkları testin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri istenecek.

YEŞİL GEÇİŞ HAKKI OLMAYAN ÖĞRETMENLER ÇALIŞAMAYACAK

Söz konusu kriterleri yerine getirmeyen öğretmenlerin okullara alınmaması istendi.

"Yeşil geçiş" hakkı olmayan öğretmenler, sebepsiz yere devamsızlık yapmış sayılarak ücretleri ödenmeyecek.

Ayrıca bu öğretmenler uzaktan eğitim de veremeyecek.

210 BİN ÖĞRETMENİN YARISI 2. DOZU YAPTIRDI

Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki 210 bin öğretmeninin yaklaşık yarısı her iki doz aşısını yaptırmış durumda.

Uzmanlar, aşı yaptırmayanların da test yaptırarak okullara geleceğini, bu uygulamadan etkilenecek öğretmen sayısının 200 ila 300 arasında sınırlı olacağını dile getiriyor.