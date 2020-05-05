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    İsrail’de AVM'ler ve pazarlar açılıyor

    İsrail'de koronavirüs nedeniyle kapatılan alışveriş merkezleri ve pazarların 7 Mayıs Perşembe günü açılması kararlaştırıldı.
    • AA
    • 05.05.2020 - 01:47
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    İsrail’de AVM'ler ve pazarlar açılıyor

    Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin atılacak adımları açıkladı.

    "EVDEN  EN FAZLA 100 METRE UZAKLAŞIN"

    Netanyahu, zorunlu nedenler dışında İsraillilerin evlerinden 100 metreden fazla uzaklaşma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

    Alışveriş merkezleri ve pazarların 7 Mayıs'ta, kreşlerin ise 10 Mayıs Pazar günü açılacağını dile getiren Netanyahu, koronavirüs ile mücadeledeki iyileşmenin devam etmesi durumunda, 14 Haziran’da her türlü toplantının serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.

    İSRAİL'DE SON DURUM

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de koronavirüs nedeniyle 234 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 16 bin 237 oldu.

    İsrail’de dün, 1. ve 2. sınıfların yanı sıra 11. ve 12. sınıflarda eğitime başlanmıştı.

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