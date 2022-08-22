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    İsrail'de, bankaya giren boğanın yarattığı panik anları

    Lod kentinde bulunan bankaya giren öfkeli boğa, koridorlarda koşmaya başladı. Bu sırada karşılaştığı çalışanlara korku yaşatan boğa uzun uğraş sonucu çıkarıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • 22.08.2022 - 15:13
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    İsrail'de, bankaya giren boğanın yarattığı panik anları

    İsrail'de bulunan bankada, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Lod kentindeki İsrail bankasına sahibinden kaçan boğa girdi.

    Banka koridorlarında ilerlemeye başlayan boğa, karşılaştığı çalışanları şoke etti.

    Boğanın çıkması için uğraş verdiler

    Herkes panikle kaçışırken, boğanın çıkarılması için mücadele başladı.

    Çağırılan banka sahibi boğanın peşinde koşarken, veteriner de sakinleştirmek için iğne yaptı.

    Can veya mal kaybı yaşanmadı

    Banka tarafından, yaşanan korkunç olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı açıklandı.

    Kamera kayıtları sosyal medya ortamında yayılmaya başlarken, boğanın, banka otoparkı ve koridorlarda öfkeli kaçışı izleyenleri bir kez daha hayrete düşürdü.

    İşte o anlar...

    İsrail'de, bankaya giren boğanın yarattığı panik anları VİDEO

    İsrail de, bankaya giren boğanın yarattığı panik anları #1

    İsrail de, bankaya giren boğanın yarattığı panik anları #2

    İsrail de, bankaya giren boğanın yarattığı panik anları #3


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