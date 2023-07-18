İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yargı reformu tepkilerin odağında Göstericiler, düzenlemeye karşı harekete geçerek Tel Aviv'deki borsa binası önünde toplandı. Protestolar sırasında hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

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AA

İsrail'de tartışmalı yargı tasarısı, geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İsrail Meclisi, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayacak kritik maddeyi ilk oylamada kabul etti.

Yargı düzenlemesine tepki

Tartışmalı reforma verilen onay, ülkede haftalardır süren protestoların fitilini yeniden ateşledi.

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine karşı gösterilerini sürdürüyor.

Hükümet karşıtı sloganlar attılar

28 haftayı geride bırakan gösterilerde başkent Tel Aviv'deki borsa binası önünde toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atarak ilerledi.

Göstericiler, renkli tozları havaya saçarak hükümetin bu düzenlemesini protesto etti.

'Akla yatkınlık maddesi'

Tartışmalı yargı düzenlemesi ile Yüksek Mahkemenin, halihazırda kamuoyunda "akla yatkınlık maddesi" şeklinde anılan maddeyle hükümetin aldığı kararları bozma yetkisi elinden alınıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen yıl vergi suçlarından hüküm giyen, savcılıkla yaptığı anlaşma sonucu şartlı tahliyeyle serbest bırakılan ve yeni hükümette Başbakan Yardımcısı, İçişleri ile Sağlık Bakanlığına getirilen Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arya Deri'nin "kabinede yer alamayacağına" hükmetmişti.

Yüksek Mahkemedeki 11 yargıçtan 10'u ocak ayında "akla yatkınlık" maddesini gerekçe göstererek Deri'nin bakan olamayacağı yönünde oy kullanmış, bunun üzerine Başbakan Netanyahu, Deri'yi görevden almıştı.

Netanyahu hükümetinin bu düzenlemeyi Meclisten geçirmesinin ardından Deri'ye kabinede yeniden görev verebileceği belirtiliyor.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke genelinde kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.