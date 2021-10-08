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    İsrail'de binlerce stajyer doktor iş bırakacak

    İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.10.2021 - 05:28
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    İsrail'de binlerce stajyer doktor iş bırakacak

    İsrail, koronavirüs aşılamalarına rağmen yeniden artan vakalarla mücadeleyi sürdürürken, bu kez de stajyer doktorlar aşırı çalışma saatleri nedeniyle iş bırakmanın eşiğinde.

    2 BİN 590 STAJYER İŞ BIRAKACAK

    Ülke basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisi'ne gönderdi.

    SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR

    Stajyer doktorlar, istifa kararını 26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını belirtti. Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.

    İsrail de binlerce stajyer doktor iş bırakacak #1

    UZLAŞI İÇİN 2 HAFTA VAR

    Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    İsrail de binlerce stajyer doktor iş bırakacak #2

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