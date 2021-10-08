İsrail'de binlerce stajyer doktor iş bırakacak

İsrail'de 2 bin 590 stajyer doktor uzun çalışma saatleri sebebiyle işten ayrılma kararı aldı.

İsrail, koronavirüs aşılamalarına rağmen yeniden artan vakalarla mücadeleyi sürdürürken, bu kez de stajyer doktorlar aşırı çalışma saatleri nedeniyle iş bırakmanın eşiğinde.

2 BİN 590 STAJYER İŞ BIRAKACAK

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 2 bin 590 stajyer doktor, istifa dilekçesini Tel Aviv Bölge Sağlık Ofisi'ne gönderdi.

SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Stajyer doktorlar, istifa kararını 26 saate kadar çıkan vardiyalar nedeniyle aldıklarını belirtti. Yetkililer, stajyer doktorların istifasının ülkedeki hastanelerde verilen hizmeti sekteye uğratabileceği endişesini dile getirdi.

UZLAŞI İÇİN 2 HAFTA VAR

Sağlık Bakanlığı ile uzlaşı sağlanamazsa stajyer doktorların istifasının 2 hafta sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.