İsrail'de can kaybı 900'e yükseldi İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 3’üncü gününde devam ederken, İsrail'de 900 kişinin can verdiği 616 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İHA

Orta Doğu'da sular durulmuyor...

7 Ekim günü Gazze hattında başlayan çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İsrail ve Hamas güçleri arasında devam eden savaşta iki ülke de ağır kayıplar verdi.

İsrail'de can kaybı 900 oldu

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda can kaybı 900’e yükseldi.

İsrail’de hayatını kaybedenlerin sayısı 900’e yükselirken, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

Filistin tarafından ise şu ana kadar 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi de yaralandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)