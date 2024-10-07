İsrail'de çarpıcı anket sonucu: Halk, Hamas'a karşı savaşın kaybedildiğini düşünüyor İsrail ile Hamas arasında gerilim tırmanırken İsrail'de yapılan bir anketin sonucu dikkat çekti. Söz konusu verilere göre, katılımcıların yüzde 35'i Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşın kaybedildiğine inanırken, ankete katılanların yüzde 41'i ise saldırıların ardından İsrail ordusuna güveninin azaldığını ifade etti.

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AA

İsrail ile Hamas arasında çatışmalar sürüyor...

Bir yandan saldırılar devam ederken diğer yandan çarpıcı açıklamalar ve veriler de paylaşılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir enstitü ile işbirliğinde yaptığı ankette, katılımcılara Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki savaşta Hamas'a yönelik durumu soruldu.

SAVAŞIN KAYBEDİLDİĞİNE İNANIYORLAR

Ankete göre, katılımcıların yüzde 35'i Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşın kaybedildiğine inandığını belirtti.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 27'si savaşın kazanıldığını düşünürken, yüzde 38'i ise konuya ilişkin görüş bildirmedi.

İSRAİL ORDUSUNA GÜVEN AZALDI

Ankette katılımcılara, İsrail ordusuna olan güvenleri de soruldu.

Ankete katılanların yüzde 61'i, 7 Ekim saldırılarının ardından "kişisel güvenlik duygusunu" kaybettiğini, yüzde 39 ise hala kendisini güvende hissettiğini açıkladı.

Anket sonuçları, İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında yaşayanların yüzde 71'inin kendisini güvende hissetmediğini ortaya koyarken, ayrıca, ankete katılanların yüzde 41'i, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail ordusuna güveninin azaldığını ifade etti.

Yüzde 35'i de bu güvenin arttığı görüşünü bildirirken, yüzde 24'ü ise görüş belirtmedi.

HÜKÜMET GAZZE'DEKİ HEDEFLERİNE ULAŞAMADI

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlatmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, esirleri kurtarmak ve Hamas'ı bitirmek başta olmak üzere Gazze'deki hedeflerine ulaşamazken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, neredeyse her gün, Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerlerine karşı saldırılar düzenlendiğini duyuruyor ve buna ilişkin görüntüler yayınlıyor.

41 BİN 870 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi ise yaralandı.

İSRAİL'İN 724 ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılarda sivil halk hedef alınırken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Ayrıca, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

240 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILDI

24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne çatışmalara verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılırken, İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)