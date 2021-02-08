Salgın nedeniyle hayatını kaybeden Haham Wosner için tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende önlemler göz ardı edilirken, gerginlik yaşandı.

İsrail'de koronavirüse yakalanan Haham Haim Meir Wosner, pazar günü yaşamını yitirdi.

82 yaşındaki Wosner için Bney Brak şehrinde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail polisi, 10 bin kişinin katıldığı belirtilen törendeki kalabalığı kontrol altında tutabilmek için barikatlar kurdu ancak yeterli olmadı.

İSRAİL'DE TEDBİRSİZ CENAZE TÖRENİ

Polisle katılımcılar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Jerusalem Post'un haberine göre, kalabalığın içinde bulunan bir polis aracı bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayanlar, Haham Wosner'i son yolculuğuna uğurladı. Törendeki kalabalık, kameralara yansıdı.

İsrail'de cenaze töreninde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı ViDEO

'HÜKÜMET CENAZEYİ NİYE ENGELLEMEDİ' TEPKİSİ

İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Yair Lapid, Twitter hesabından cenazeye katılanların fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini suçladı:

"İsrail hükümeti kontrolü kaybetmek ve başkalarını suçlamak yerine neden bu cenazeyi engellemedi?"

Wosner'in, geçen ay katıldığı torununun düğününde koronavirüse yakalandığı belirtildi.

İSRAİL'DE SALGIN BİLANÇOSU

Benzer görüntüler, 99 yaşında virüs nedeniyle hayatını kaybeden Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenaze töreninde kaydedilmiş, cenazeye katılan kalabalığa engel olunamamıştı.

Worldometers internet sitesine göre, koronavirüs kaynaklı şimdiye kadar 692 bin 101 vakanın görüldüğü İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 121'e yükseldi.