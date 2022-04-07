İsrail eski başbakanı ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, binlerce destekçisinin katıldığı miting düzenleyerek Başbakan Naftali Bennett'in istifasını istedi.

Başbakan Bennett'in partisi Yamina'dan Milletvekili Idit Silman'ın bugünkü istifasıyla birlikte koalisyon hükümetinin çoğunluğu kaybetti.

İsrail eski başbakanı ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ise binlerce sağcı destekçisinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık binası önünde miting düzenledi.

İsrail'de eski Başbakan Netahyahu, Başbakan Naftali Bennett'i istifaya çağırdı - Video



"Yahudi kimliğine zarar veriyorsun"

"Teröre karşı savaş ve İsrail vatandaşlarının barış ve güvenliğinin yeniden tesisi" çağrısıyla düzenlenen mitingde konuşan Netanyahu, başbakana istifa çağrısı yaparak "Bennett evine git, çünkü sen ülkenin Yahudi kimliğine zarar veriyorsun." diye konuştu.





"Sağa dönün" çağrısı

Silman'ın Meclis çoğunluğunu bir farkla elinde bulunduran Bennett'in partisi Yamina'dan istifa etmesi üzerine daha fazla sağcı milletvekilinden aynı şekilde istifa etmelerini isteyen Netanyahu, "Koalisyonda kalbi ve vicdanı olan herkes evine dönsün; sağa dönün." çağrısı yaptı.



Mitinge katılan sağcı ve aşırı sağ yanlısı göstericiler, koalisyon hükümetini oluşturan ortaklardan; Başbakan Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, Savunma Bakanı Benny Gantz, İç Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev ve Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas'ı hedef alan dövizler taşıyarak Netanyahu lehine sloganlar attı.



Mitingde ayrıca, aşırı sağcı ve Yahudi üstünlükçü "Lehava" (Kutsal Topraklar'da Asimilasyonu Önleme Örgütü) adlı grubu temsil eden bayrak ve pankartlar taşındı.





"Bu, İsrail Başbakanının da üzerinde bir Müslüman hükümetidir"

Netanyahu'nun destekçisi ve İsrail'in "Yahudi Devleti" kimliğini savunan Ortodoks Yahudi kadın Rina Şamir (48), miting sırasında, Bennett hükümetini "Müslüman" ve "terör hükümeti" olarak nitelendirdi.



Şamir, "Bu, İsrail Başbakanının da üzerinde bir Müslüman hükümetidir, büyük bir hayal kırıklığı ve felakettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Burası bir Yahudi devletidir; Yahudi devleti olarak kuruldu ve Yahudi devleti olarak kalacaktır. Idit Silman bugün (istifa ederek) bu köprüyü aştı ve ona minnettarız. Çünkü o gururlu bir Yahudi kadını." diye konuştu.



Bennett hükümetinin devletin Yahudi karakterine zarar verdiğini savunan Şamir, "(Bennett hükümeti) Yahudi yerleşim yerlerine ve Yahudi Ortodoks kanunlarına aykırı olan her şeyi yaptı" dedi.



Koalisyon hükümetinden istifa eden Silman için "Yahudi ulusunun gururusun" yazılı döviz taşıyan Şamir, "Idit Silman ile gurur duyuyorum. O tarihin Yahudi kahramanıdır. Çünkü o bu korkunç terör hükümetini çökertti." ifadelerini kullandı.





İsrail'de çok parçalı koalisyon dağılma tehdidi altında

İsrail'de 61 milletvekilinin birleşimiyle Meclis çoğunluğunu bir farkla elinde bulunduran Başbakan Bennett liderliğindeki çok parçalı koalisyon hükümeti, Silman'ın bugün istifa etmesi üzerine dağılma tehlikesine girdi.



İstifa mektubunda "koalisyon içindeki sağcı üyelere kendisini takip etmeleri" çağrısı yapan Silman, şu ifadeleri kullandı:



"Denedik ancak yolu yeniden çizmenin, Yahudi ve Siyonist bir hükümet kurmanın zamanı geldi. El ele verip seçildiğimiz değerleri ortaya koyalım. Oyunu aldığımız seçmenin ve bizi seçmeyen ancak ulusalcı kanattaki seçmenlerin haklı tepkilerini görüyorum. Koalisyondaki üyeliğime son veriyorum."



Bennett, 8 partinin bir araya geldiği ve 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin oyunu sağladığı çok parçalı bir koalisyona liderlik ediyor.





Netanyahu, gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

Silman'ın istifasının ardından Meclisteki en büyük parti Likud'un lideri Binyamin Netanyahu, önde gelen danışmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmişti.



İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Silman, olası bir yeni hükümette Sağlık Bakanlığı görevini istediğini ve bu durumda Likud'a katılabileceğini belirtti.



Netanyahu da Silman'ın istifasını memnuniyetle karşılayan bir açıklama yayınlayarak, "bu anı bekleyen halk kitleleri adına kendisine teşekkür ettiğini" duyurmuştu.





Muhalefette Netanyahu tartışması

Silman'ın Likud'a katılması, 30 milletvekili ile Meclisin en büyük partisi Likud'un lideri Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurabilmesi için yeterli değil.



Muhalefetteki diğer bazı partilerden de kurulacak yeni hükümete İsrail içinde tartışmalı bir figür olarak kabul edilen Netanyahu'nun başbakanlığına itirazlar gelmişti.





Sağlık Bakanı ile yaşanan tartışma istifa getirdi

Silman'ın istifasına, Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ile yaşadığı ayrışmanın neden olduğu bildirildi.



Meclis Sağlık Komitesi Başkanı Silman'ın istifasında, Horowitz ile "Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda hastanelere koşer olmayan yemeğin getirilmesine izin verilmesi" konusunda yaşadığı tartışmanın etkili olduğu öne sürülüyor.





Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.



İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.



Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması da 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.​​​​​​​



Netanyahu, Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran 2021'de güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.



