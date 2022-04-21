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    İsrail'de fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşüne engel

    İsrail'de fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşüne engel

    İsrail'de fanatik Yahudilerin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı’ndan Ağlama Duvarı’na Filistinlilerin yaşadığı mahalleri kullanarak yapacakları bayrak yürüyüşüne izin verilmedi.
    • 21.04.2022 - 01:41
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    Her sene fanatik yahudilerin düzenlediği bayrak yürüyüşünde Şam Kapısın'da toplananlara bu sene İsrail polisi müdahale etti.

    Polis yürüyüşe izin vermedi

    Polis, fanatik Yahudilerin İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Şam Kapısı’ndan Ağlama Duvarı’na Filistinlilerin yaşadığı mahalleleri kullanarak yapacakları bayrak yürüyüşüne izin vermedi.

    Batı Kudüs'ten Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmeye çalışan fanatikler, Tsahal Meydanı'da polis tarafından engellendi.

    Polis, fanatik Yahudilere, Yafa Kapısı'ndan ilerleyebileceğini ve oradan da Ağlama Duvarı'na yürüyüşlerini yapabileceklerini söyledi.

    İsrail'de fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşüne engel - Video

    "Araplar defolun" sloganları

    Fanatikler, polisin teklifini reddederek, Tzahal Meydanı'na gitti. İsrail polisi, yoğun güvenlik önlemi alırken, Fanatik Yahudiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Fanatik Yahudiler, sık sık “Araplar defolun”, “İntikam”, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'ya atıfta bulunarak “Bibi Kraldır” ve İsrail Başbakanı Bennett karşıtı sloganlar attı.

    İsrail de fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşüne engel #1

    Bennett, yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamıştı

    İHA'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Bennett, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" düzenlemesine polisin izin vermeyeceğini açıklamış, "bayrak yürüyüşünün" İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin kutlandığı 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuştu.

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    İsrail de fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşüne engel #2

    İsrail de fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşüne engel #3

    İsrail de fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşüne engel #4


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