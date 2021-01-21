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    İsrail'de Filistinli mahkum, koronavirüs aşısı yaptırdıktan bir gün sonra öldü

    İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir mahkum, korona virüs aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 21.01.2021 - 02:05
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    İsrail'de Filistinli mahkum, koronavirüs aşısı yaptırdıktan bir gün sonra öldü

    Filistinli bir mahkum, korona virüs aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

    HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNDU

    Maher Deeb Sasa adlı 44 yaşındaki tutuklunun aşıyı dün aldığı, bugün de Rimonim Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunduğu belirtildi.

    ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Sasa’nın ölüm nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığı bildirilerek, tutuklunun ölüm nedeninin araştırılacağı aktarıldı.

    İsrail de Filistinli mahkum, koronavirüs aşısı yaptırdıktan bir gün sonra öldü #1

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