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- İsrail'de Filistinli mahkum, koronavirüs aşısı yaptırdıktan bir gün sonra öldü
İsrail'de Filistinli mahkum, koronavirüs aşısı yaptırdıktan bir gün sonra öldü
İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir mahkum, korona virüs aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.
- İHA
- 21.01.2021 - 02:05
Filistinli bir mahkum, korona virüs aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.
HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Maher Deeb Sasa adlı 44 yaşındaki tutuklunun aşıyı dün aldığı, bugün de Rimonim Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunduğu belirtildi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Sasa’nın ölüm nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığı bildirilerek, tutuklunun ölüm nedeninin araştırılacağı aktarıldı.